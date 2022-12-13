شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن جاس تطلق أول شعلة غاز لقرى "حياة كريمة" بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مودرن جاس أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرى الحراجية والكراتية والمقربية بمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى.

وقد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 150 متر، ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 2 تعدية دفع نفقي موجه HDD, كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة ، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 5150 متر شاملة فرعات المنازل .

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرى الحراجية والكراتية والمقربية بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرى من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .

و تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى ٢٧٠٠ وحدة سكنية بالقرى الثلاثة، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 18 قرية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة( المرحلة الاولى) ، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي،حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.