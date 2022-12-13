شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-12-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.39 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.56 روبل الروسي.

أما سعره مقابل العملات الاخرى، سجل 1 روبل روسى أمام الدرهم الإماراتى نحو 0.0581 درهم، بينما سعره مقابل الريال السعودى فسجل نحو 0.0595 ريال.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-12-12 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.

2022-12-11 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.

2022-12-10 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري. 2022-12-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.38 جنيه مصري. 2022-12-08 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.

2022-12-07 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.