الاقتصاد

سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-12-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.39 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.56 روبل الروسي.

 

أما سعره مقابل العملات الاخرى، سجل 1 روبل روسى أمام الدرهم الإماراتى نحو 0.0581 درهم، بينما سعره مقابل الريال السعودى فسجل نحو 0.0595 ريال.

 

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

 

2022-12-12 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.

 

2022-12-11 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.

 

2022-12-10 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.

 

2022-12-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.38 جنيه مصري.

 

2022-12-08 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.

 

2022-12-07 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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