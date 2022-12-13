شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة ما تم تنفيذه من عمليات محطات وشبكات المياه فى 2021 بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2020 / 2021.

من أهم المؤشرات بلغ إجمالى قيمة ما تم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 43.6 مليار جنيه عام (2020/2021)، وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والأنفاق المنفذة 17.0 مليـار جنيه عــــام (2020/2021) مقـابـــل 17.7 مليـار جنيه عـــام (2019/2020) بنسبة انخفاض قدرهـــــا 4.0٪.

وبلغ إجمالي قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة 4.3 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابــــل 3.3مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرهــــا 30.0٪، كما بلغ إجمالي قيمة محطـــات وشبكات المجاري المنفذة5.8 مليـار جنيه عام (2020/2021) مقابل 5.2مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرها 12.0٪.

وسجل إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 0.7 مليـــارجنيــه عــام (2020/2021) مقابل 0.8مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبه انخفاض قدرها 15.7٪، و بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذة 1.0 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 0.5 مليار جنيه عـــام (2019 /2020) بنسبة زيـادة قدرهـــا 88.6 ٪، وبلــــغ إجمالي قيــــمــة المبـــاني السكنية المنفذة 3.4 مليــــار جنيــه عــام (2020/2021) مقــابــــل 3.3 مليــار جنيــه عـــــام (2019/2020) بنســبـــة زيــــادة قدرهــا 3.7٪.