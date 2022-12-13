شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-12-2022 بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 13-12-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 25.87 جنيه للشراء، و25.99 للبيع.

بينما فى بنك الإسكندرية سجل 25.94 جنيه للشراء، و26.05 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 26 جنيه للشراء، و26.09 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى26 جنيها للشراء.

26.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى25.87 جنيه للشراء.

25.99 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر25.87 جنيه للشراء.

25.98 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية25.94 جنيه للشراء.

26.05 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة25.88 جنيه للشراء.

26.04 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib25.91 جنيه للشراء.

26.05 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى25.96 جنيه للشراء.

26.04 جنيه للبيع.