شكرا لقرائتكم خبر عن ذا أرك للتنمية تطلق المنطقة الإدارية التجارية كأولى مراحل مشروع ذا أرك بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقع متميز بمواصفات عالمية وبأعلى معايير الاستدامة البيئية والتكنولوجية

أعلنت شركة ذا أرك للتنمية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "ذا أرك" بالقاهرة الجديدة، والتي تضم المنطقة الإدارية التجارية، التي تأتي بمثابة مركزاً متميزاً للأعمال بشارع التسعين الجنوبي، وتضم وحدات تجارية وإدارية متنوعة منها لوفت تريبلكس، دوبلكس، بنتهاوس، بريدج، وغيرها من المكاتب الإدارية، وتتوفر مساحات مختلفة لتلبي كافة احتياجات العملاء.

تم تصميم المنطقة التجارية وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وأعلى جودة، بالتعاون مع أفضل الشركات بمشروع ذا أرك، من ضمنها شركة سافيلز، أحد أكبر الشركات المتخصصة في مجال توفير خدمات الاستشارات العقارية، وشركات HKS وEDSA وinnovation لتقديم حلول التصميم والمخطط الرئيسي للمشروع وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد المقاولين العالمي CCC، وشركة ECG لتقديم خدمات استشارية فيما يخص الإنشاءات.

تتبنى شركة ذا أرك للتنمية استراتيجية طموحة للعمل بالسوق المصري، وإحداث طفرة في السوق العقاري. وتستهدف ذا أرك تطوير وبناء مشروعات متكاملة بهدف خلق نموذج أعمال متميز قائم على نماذج عالمية ناجحة. وتتبنى الشركة استراتيجية لطرح المنطقة التجارية الخاصة بها من خلال توفير وحدات متعددة وفقاً لأحدث النظم الدولية وأنظمة سداد متنوعة تناسب جميع الاحتياجات المختلفة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم تجربة فريدة من حيث التسوق بأفضل العلامات التجارية والعديد من المطاعم المختلفة.

قال أسامة أبو علم، الرئيس التنفيذي لشركة ذا أرك للتنمية: "نحرص في ذا أرك للتنمية على تطوير وبناء مشروعات متكاملة في مواقع حيوية. لذلك نهتم من خلال إطلاقنا للمنطقة التجارية على تقديم مجموعة من الوحدات المتنوعة، والتي تضم الوحدات الإدارية والتجارية وغيرها، لنوفر تجربة فريدة لعملائنا وبيئة متكاملة للحياة تجمع بين جودة التصميم؛ والمساحات الطبيعية؛ وإتاحة الخدمات الشاملة التي تلبي متطلباتهم مدعمة بالدراسات اللازمة وخبرات فريق عملنا المتراكمة المكتسبة في السوق العقاري."

وأضاف أبو علم "تتمتع المنطقة التجارية بموقع استراتيجي بين المناطق الخدمية المختلفة في شارع التسعين. وفي الفترة الحالية، بدئنا في أعمال صب الخرسانات وأساسات المباني، على أن نبدأ في تسليم الوحدات خلال 2025". وأشار إلى اهتمام ذا أرك للتنمية بتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية والتكنولوجية في مشروعاتها للحفاظ على الطاقة والمياه، ويتضمن ذلك نظام إدارة النفايات الخضراء ومحطات شحن السيارات والدراجات والاسكوتر الكهربائي واستخدام المواد المعاد تدويرها. أما بالنسبة للممارسات التكنولوجية من خلال المباني الذكية بالمشروع وأنظمة التكنولوجيا المتقدمة، تعمل ذا أرك على توفير تجربة أفضل للعملاء، فضلاً عن استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) وبرنامج الذكاء الاصطناعي للمراقبة ونظام التحكم الآلي في الإضاءة بالمشروع.

يعد مشروع ذا أرك في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أول مشروعات ذا أرك للتنمية بالسوق العقاري المصري حيث يقع المشروع على مساحة 92 فداناً. وتمثل المنطقة التجارية أول المراحل التي يتم إطلاقها بالمشروع. فضلاً عن ذلك يضم المشروع حياً سكنياً، ومركزاً ثقافياً وترفيهياً، وحديقة مركزية، وفنادق."

جدير بالذكر أن شركة ذا أرك للتنمية تم تأسيسها في العام الماضي بدعم استثماري من عدد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى؛ لتبدأ أعمالها في السوق المصري. وتتمتع ذا أرك بخبرات كبيرة ومتنوعة في العديد من المجالات الاستثمارية والتنموية؛ وعلى رأسها القطاع العقاري، والتشييد والبناء، خاصة وأنه من ضمن المجموعات المؤسسة للشركة مجموعة العرجاني، ومجموعة الصافي، ومجموعة أرابيلا، ومجموعة عبد المقصود، وتعمل شركة ذا أرك في السوق المصري اعتماداً على خبرة هذه المجموعات الاقتصادية العريقة بهدف تعزيز القطاع العقاري.



شركة ذا أرك للتنمية (2)