شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تطلق خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رسميًا عن بدء تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكترونى بمقر الغرفة الرئيسى بمنطقة باب اللوق، وفرعها بمركز التميز بجراج الأوبرا بالعتبة، يأتى ذلك فى إطار دعم منتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات، ومساعدتهم على تنفيذ توجهات الدولة فى تطبيق منظومة التحول الرقمى وإصدار الفاتورة الإلكترونية.

وأكّد المهندس إبراهيم العربى أنه تم التعاقد مع شركات " مصر المقاصة وإيجيبت تراست وفيكسد مصر " المتخصصة فى تقديم خدمات الختم والتوقيع الإلكترونى، وتم تخصيص أماكن لها فى المقر الرئيسى للغرفة بباب اللوق، وفى مركز التميز بجراج الأوبرا بالعتبة لمساعدة التجار فى الحصول على الختم والتوقيع الإلكترونى، وهو ما يسهل التعاملات الاقتصادية على منتسبى الغرفة طبقًا لأحدث الطرق العصرية وإصدار الفاتورة الإلكترونية والتوجه العام للدولة وخطتها التنموية ورؤيتها 2030.

وأشار "العربي" إلى أن تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكترونى تأتى طبقًا للخطة التطويرية العامة التى تنفذها الغرفة لتطوير كافة الأنشطة، بما يؤدى إلى تطوير الأنشطة المختلفة، وبالتالى ينعكس هذا على التنمية الحقيقية للاقتصاد القومى الذى نسعى جميعًا إلى رفع معدلات نموه، خاصة أن منتسبى الغرف التجارية يمثلون القاعدة العريضة لاقتصادنا القومى.

ويأتى التوقيع والختم الإلكترونى، بديلًا للتوقيع اليدوى، ويتم استخدامه فى التوقيع على جميع التعاملات والمستندات والمراسلات الإلكترونية، وعبر البريد الإلكترونى، أما الختم الإلكترونى فيعتبر ختم الشركة بالشكل الحديث، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا مؤمنًا للبيانات والمعاملات والمستندات.