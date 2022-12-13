شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الفضة عالميا ملحوظا بمستهل تداولات اليوم الثلاثاء، إذ سجلت اونصة الفضة الفورية تحرك بنسبة 0.2%% إلى 23.35 دولار للأونصة، الأمر الذي انعكس على أسعار الفضة في السوق المصري وفيما يلي تفاصيل أسعار الفضة.

أما عن وضع أسعار الفضة في مصر اليوم، فقد سجل سعر أونصة الفضة 559.309 جنيه بتداولات اليوم الثلاثاء، كما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 سعر 18.52 جنيه، وبلغ سعر جرام الفضة البريطانية 17.76 جنيه وبلغ سعر الفضة الإسترليني عيار 925 ما قيمته 17.15 جنيه.

في سياق متصل، بلغ سعر العملات الفضة عيار 900 ما قيمت 16.69 جنيه وبلغ سعر المجوهرات الفضة عيار 800 ما قيمته 14.83 جنيه، كما سجل سعر جرا م عيار 880 قرابة 16.32 جنيه.

السوق المصري يشهد انتشارا كبيرا للفضة 800 والفضة 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها.