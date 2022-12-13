شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 15100 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.56% ليصل إلى مستوى 15100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.56% ليصل إلى مستوى 2582 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.93% ليصل إلى مستوى 18094 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 6219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 2802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 4136 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مستشفى النزهة الدولي، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، النساجون الشرقيون للسجاد، القاهرة للدواجن.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 248 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.645 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.640 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 30.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات 8631 سهم، 386.6 ألف سهم، 20 ألف سهم، 265 ألف سهم، 15.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 39 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمهندس للتأمين، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 180 ألف سهم، 350 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، 575 ألف سهم، 33 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 105 ألف سهم.

قالت شركة مصر للفنادق، إن المساهم عبد الله خالد عبد الله اشترى 33 ألف سهم بسعر 60.79 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 2.919% إلى 3.002%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.