شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 14875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2546 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 17803 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 6117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 4081 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 248 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.645 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.640 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 30.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات 8631 سهم، 386.6 ألف سهم، 20 ألف سهم، 265 ألف سهم، 15.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 39 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمهندس للتأمين، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 180 ألف سهم، 350 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، 575 ألف سهم، 33 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 105 ألف سهم.

قالت شركة مصر للفنادق، إن المساهم عبد الله خالد عبد الله اشترى 33 ألف سهم بسعر 60.79 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 2.919% إلى 3.002%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.