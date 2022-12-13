شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-12-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر اليوم الثلاثاء 13-12-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.57 للشراء و24.62 جنيه للبيع. بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.63 جنيه للشراء 24.68 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.59 جنيه للشراء، 24.67 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.59 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.59 جنيه للشراء. 24.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.57 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.57 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.61 جنيه للشراء. 24.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر24.57 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر24.57 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.63 جنيه للشراء. 24.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.65 جنيه للشراء. 24.68 جنيه للبيع.