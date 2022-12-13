شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات اليورو آسيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت البورصة المصرية، الجمعية العمومية الـ65 لاتحاد البورصات اليورو آسيوية، والاجتماعات الدورية للجان العمل الفرعية، وخلال اللقاء تم استعراض نتائج خطة عمل الاتحاد خلال العام الجارى، ومناقشة خطة العام المقبل، والتى تضمنت عدد من المحاور والفعاليات منها ورش العمل والتدريب والبحوث والاستقصاء المزمع تنظيمها للأعضاء خلال العام خلال الفترة المقبلة.

خلال الكلمة الافتتاحية رحب رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، بإيلينا الديمبرج القائم بأعمال رئاسة الاتحاد ورئيس بورصة كازاخستان، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات هى فرصة جيدة لتبادل ومشاركة الخبرات مع باقى أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 43 عضوًا.

أضاف "الدكاني"، بحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعات هذا العام شهدت استعراض عدد من الموضوعات الهامة خلال فعاليات لجان العمل حيث تم مناقشة آليات التعاون بين البورصات الأعضاء وسبل التطوير والتوسع فى الاعتماد على الحلول التكنولوجية بهدف تحسين ورفع كفاءة أسواق المال.

من جهتها قالت إيلينا الديمبرج، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة FEAS ورئيس بورصة كازاخستان: "اجتماع اليوم لأعضاء اتحاد البورصات اليورو آسيوية شهد عرض لمنجزات العام، نشكر البورصة المصرية على دعوتنا واستضافة اجتماعات الاتحاد والجمعية العمومية"، مضيفة :" هذا العام شهد انضمام 7 أعضاء جدد للاتحاد كما نظم الاتحاد العديد من الفعاليات تضمنت التدريب الفعلى لأعضاء الاتحاد ببورصة كازخستان، وورش العمل حول الاستدامة، وعلاقات المستثمرين، والتمويل الجماعى، وغيرها من الموضوعات الرئيسية".

تأسس اتحاد البورصات اليورو اسيوى الذى يتخذ من العاصمة الأرمينية مقرًا له فى عام 1995، ويمثل أعضاء الاتحاد 31 دولة، ويبلغ عدد الأعضاء 43 عضوًا منهم 21 عضوية كاملة و10 أعضاء منتسبين و8 أعضاء مراقبين و4 شركاء من المؤسسات المالية وشركات التسوية وجمعيات المتداولين بأسواق المال والاتحادات الاقليمية بالدول الأعضاء.