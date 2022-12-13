شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ تدرس 12 مشروعا عرضتها وزارة قطاع الأعمال العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية " ابدأ" نحو 12 مشروعا من وزارة قطاع الأعمال العام خلال اجتماع الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة ومسؤولي المبادرة ، حيث تم مناقشة كيفية الاستفادة من المبادرة الوطنية التى تضم شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى مختلف المجالات.

وناقش الاجتماع مشروعات

1 - إقامة مصانع الصودا آش.

2 ـ مصنع السيليكون.

3 ـ مصنع الزجاج المستخدم فى الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء .

4 ـ مصنع إطارات السيارات والمركبات الكهربائية .

5 ـ مصنع الألومنيوم.

6 ـ مصنعى الجنوط و الفويل والمواسير غير الملحومة .

7 ـ مصنع الأمونيا الخضراء والنترات .

8 ـ مصنع الفوسفات .

9- مصنع الورق والكرتون.

10- والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية .

11ـ مصنع الكلور.

12- مصنع لمبات المصانع غير القابلة للانفجار.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك بما يخدم أهداف المبادرة ويحقق الرسالة التى تعمل من اجلها منذ اطلاقها فى شهر أبريل الماضى.

كما قدم المهندس محمود عصمت نسخة من الدراسة الخاصة بكل مشروع لمسؤولى المبادرة تشمل الاستهلاك المحلى وحجم الاستيراد ومدى توافر المواد الخام وأماكن تواجدها ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الصناعة على المستوى الدولى.