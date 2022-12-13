شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: - الطماطم بـ 7.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات . ‎‏- البصل الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. - بسلة 19 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12 جنيها. ‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. - الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‏‎- فاصوليا بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏- جوافة بـ9 جنيهات. - موز بلدى 15 جنيها. - رومان بـ10 جنيهات.