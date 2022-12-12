شكرا لقرائتكم خبر «مسار» تطلق الأعمال الإنشائية لـ7 أبراج فندقية بقيمة 7 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لـ»مسار»، الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية، بقيمة استثمارية تجاوزت 7 مليارات ريال لإنشاء 7 أبراج فندقية.

وأوضحت الشركة على حسابها في تويتر أنها دشنت الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من المشاريع الفندقية في وجهة مسار لإنشاء 7 أبراج فندقية بالتعاون مع عدد من العلامات العالمية «كمبنسكي» و»تاج» و»هيلتون»، لخلق وجهة متكاملة بخيارات متنوعة لزوار مكة المكرمة.

وتقع المجموعة الفندقية بالمنطقة المركزية على بعد 500 م عن ساحات الحرم المكي، وتشمل مولا تجاريا بمساحة تزيد على 43 ألف م2، إلى جانب محطة توقف لحافلات التردد.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة ياسر أبوعتيق أن وجهة «مسار» ستوفر مستقبلا خيارات عدة للقادمين للعاصمة المقدسة، فضلا عن تحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن وجهة «مسار» ستمثل عند انتهائها معلما عصريا، ووجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، وستسهم في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول 2030.

إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع مسار الفندقية

القيمة الاستثمارية







7 مليارات ريال



الأعمال:





إنشاء 7 أبراج فندقية



الموقع:





المنطقة المركزية



البعد عن ساحات الحرم 500 م



تشمل: