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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الناتج القومي المحلي لبريطانيا سجل نموا خلال أكتوبر الماضي بمعدل فاق التوقعات، وفقا لبيانات رسمية نشرت أمس. ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، حقق الناتج القومي المحلي للمملكة المتحدة نموا بنسبة 0.50 على أساس شهري، مقارنة مع توقعات سابقة عند 0.40. كما تعد بيانات أكتوبر مؤشرا على تحسن أداء الاقتصاد البريطاني بعد أن سجل انكماشا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.60. كما تعد بيانات أكتوبر مؤشرا على تحسن أداء الاقتصاد البريطاني بعد أن سجل انكماشا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.60.

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