توثيق 5 ملايين عقد إيجار سكني وتجاري الكترونيا

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وواصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها التنموية والتطويرية لتعظيم الاستفادة من التطبيقات الالكترونية والذكاء الاصطناعي، لتقديم الخدمات البلدية والإسكانية، لمواكبة أفضل الممارسات في تجربة العميل ورقمنة الإجراءات والخدمات، في إطار التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في البنية التحتية الرقمية.وحققت منصة «بلدي» عددا من المنجزات ضمن استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي، حيث ارتفع عدد الخدمات الرقمية من 124 خدمة العام الماضي 2021 إلى 350 خدمة مقدمة للمواطنين والمقيمين عبر المنصات الالكترونية هذا العام، لتكون 90% من الخدمات البلدية رقمية، مما ساعد المستفيدين على إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة لزيارة المنظومة.
وبلغ إجمالي عدد مستخدمي المنصة أكثر من 3,2 ملايين مستخدم، وذلك بنسبة نمو 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 1.3 مليون مستفيد تمت خدمتهم عبر قنوات خدمة العملاء و490 ألف عبر حساب العناية بالمستفيدين خلال العام.
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