روشن تدشن مبيعات المرحلة الأولى من مشروع العروس في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة روشن، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مبيعات المرحلة الأولى من مشروع العروس في جدة.

وستوفر المرحلة الأولى من المشروع 2365 منزلا مستقلا شمال محافظة جدة، حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع، وتتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة، كما سيتم تصميم المجتمعات السكنية وفقا لمعايير التصميم الرئيسة لـ»روشن»، لتوفير مساكن بمواصفات ومعايير استثنائية، تحدها مجموعة متنوعة من المرافق المتكاملة والأماكن العامة، التي تتكامل معا لتشكل مجتمعات نابضة بالحياة، تلائم المجتمع السعودي.

وستشمل المجتمعات السكنية في «العروس» شوارع صديقة للمشاة، ومساحات خضراء، ومجموعة متنوعة من المرافق العامة، ومرافق البيع بالتجزئة، والمرافق الرياضية ، والترفيهية، التي تعزز من نمط الحياة الصحي والفريد، حيث ستصمم جميعها وفق أعلى معايير التصميم والبناء الخاصة بمجتمعات «روشن»، من أجل تقديم نمط حياة عصري ومتفاعل، يجمع بين تقنيات البناء الحديثة والمتطورة، والطراز المعماري الوطني الأصيل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «روشن» ديفيد جروفر أن مشروع «العروس» يأتي امتدادا للرؤية الملهمة والعصرية في «روشن»، حيث سيتمكن سكان المشروع من تجربة طريقة جديدة وفريدة للعيش، حيث يأتي نمط الحياة الصحي والمتفاعل على قائمة الأولويات عند تصميم مجتمعات «روشن» السكنية في المملكة، حيث تشمل المجتمعات مجموعة ثرية ومتنوعة من المرافق العامة التي تشجع على التفاعل الاجتماعي، وتعزز من البيئة الحيوية.

ويأتي إطلاق مبيعات المرحلة الأولى في مشروع «العروس» في جدة، عقب الإطلاق الناجح لمشروع «سدرة» بالرياض، الذي جاء مدعوما بارتفاع طلب السوق على أحياء «روشن»، المليئة بوسائل الراحة والترفيه التي تدعم أسلوب الحياة المتوازن والمتكامل، حيث زادت عدد الصفقات المتوقعة لحجز الوحدات السكنية في «سدرة»، 30 مرة أثناء مبيعات المرحلة الأولى، التي ضمت 3048 وحدة سكنية.

يذكر أن «روشن» هي شركة تطوير عقاري وطنية، تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تعمل على تعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال تصميم تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة، وفق تصاميم حضرية حديثة مستلهمة من التراث السعودي الأصيل، تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، كما تدعم جهود الحكومة في زيادة نسبة تملك الوحدات السكنية، حيث تعمل «روشن» كمطور عقاري ومشغل رئيس في مجموعة واسعة من فئات الأصول، والاستفادة من الأراضي بنظام حق الانتفاع، بما في ذلك المرافق السكنية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمرافق التجارية، ومرافق الضيافة، والمرافق العامة.