شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الصناعي يعتمد قروضا لمصانع سيارات كهربائية بـ11 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل أن الصندوق تأسس لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي ودراسة الأثر الاقتصادي، وأصبح الصندوق في رؤية المملكة 2030، هو الممكن المالي الرئيس لتحول المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية وما قام به منذ إطلاق الرؤية إلى اليوم تجاوز ما تم عمله من عام 1974 إلى 2009 وما جرى تحقيقه خلال فترة الرؤية أعلى من أول 35 سنة.

وأوضح المعجل بجلسة حوارية بعنوان «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر، ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2023 في يومها الثاني، أنه مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة توجه التركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة العالية التي تؤدي إلى ناتج محلي وصادرات ورفع تنافسية المصانع الحالية، مشيرا إلى أن الصندوق اعتمد مصانع السيارات الكهربائية «لوسيد» و»سير» بقروض تجاوزت 11 مليار ريال، والطاقة المتجددة منها مشروع الهيدروجين الأزرق في الجبيل، والهيدروجين الأخضر في نيوم الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، كما جرى إطلاق برنامج «تنافسية» وبرنامج «توطين» اللذين يدعمان سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الإنتاج وقدرتها.

ولفت إلى أن التنافسية في المملكة انتقلت من مرحلة الأعمال الرخيصة إلى الأتمتة، وأن القدرة التنافسية لا تعتمد على توفر الأعمال الرخيصة بل على البنية التحتية والقدرة المالية، مفيدا بأن الصندوق الصناعي يتطلع إلى اعتماد قروض من 40 إلى 45 مليار ريال تعادل ربع ما تم في تاريخه منذ إطلاقه، مفيدا أنه جرى إطلاق منتجات مالية جديدة خلال السنوات الماضية، ومنتجات تشاركية مع البنوك وعدم الاكتفاء بالأموال التي تقدم عن طريق الصندوق، مبينا أن الصندوق لا يميز بين جنسية المستثمر في المملكة إذا كان الاستثمار داخليا, مفيدا أن شركة الصندوق الصناعي للاستثمار ساعدت الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمثلون 80% من عملائه.