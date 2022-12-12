1000 موظف في هيئة العلا يعيش 60% منهم بالمحافظة

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وذكر المدني خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «أثر الرؤية في تمكين الهيئة الملكية لتطوير العلا من تحقيق التنمية الاقتصادي» ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، أن الهيئة لديها أكثر من 1000 موظف يعيش 60% منهم في محافظة العلا، كما استفاد أكثر من 4700 مستفيد من برامج «حماية» التي أطلقها ولي العهد لتمكين سكان محافظة العلا ليصبحوا أوصياء على تراثها وطبيعتها وطابعها المميز، في حين استفاد أكثر من 1100 لتطوير لغتهم من خلال معهد اللغات، مشيرا إلى برنامج العلا للابتعاث الذي استفاد منه أكثر من 700 مستفيد عبر إكسابهم المهارات والشهادات العلمية من أفضل الجامعات العالمية التي تضمن لهم فرصة المنافسة في سوق العمل، كما تركز الهيئة على الرياضة وتعزيزها وإشراك شباب المجتمع من خلال بناء قاعدة رئيسة للانطلاق.ولفت المدني إلى أن الهيئة ركزت خلال السنوات الأولى على بناء العلامة التجارية وبناء الشراكات، وفي عام 2023، سيتم الانتقال من المرحلة الأولى التي شهدت إنشاء المواقع السياحية الرئيسة كذلك المطار والأصول الرئيسة لاختبار المنتج السياحي وخلال المرحلة المقبلة سيتم التركيز على تطوير الخدمات والمرافق التي تساعد على النمو.
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