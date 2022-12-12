شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 12-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 12-12-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مصر للفنادق، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مستشفى النزهة الدولي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 6.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 944.841 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.42%، والعرب على 19.73%، واستحوذت المؤسسات على 46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 65.4 مليون جنيه، 406.2 ألف جنيه، 356.5 مليون جنيه، 104 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 20.7 مليون جنيه، 505.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 14723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2518 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6057 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4041 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 122.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 8.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.89%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 58.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.92%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 18.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.87%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 36.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.14%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 31.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.455 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 7.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.