مع نهاية التعاملات.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، مع نهاية التعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، بينما استقر السعر في بنك التعمير والإسكان.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.63 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.59 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.61 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك قناة السويس: 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.57 جنيه للشراء، و24.67 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.65 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.60 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.