مع نهاية التعاملات.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، مع نهاية التعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، بينما استقر السعر في بنك التعمير والإسكان.
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":
البنك الأهلي المصري: 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 24.63 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 24.59 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.61 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك قناة السويس: 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.57 جنيه للشراء، و24.67 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.65 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 24.60 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.