شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تقود هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.04% خاسرًا 105.12 نقطة ليغلق عند مستوى 10033.19 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.04% خاسرًا 105.12 نقطة ليغلق عند مستوى 10033.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% رابحًا 52.98 نقطة ليغلق عند مستوى 18587.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 642.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.14%، يليه قطاعات الأدوية، والخدمات الاستهلاكية، والإعلام والترفيه بنسبة 2.96%، 2.95%، 2.91%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 2.33%، فيما ارتفع قطاعي المرافق العامة، والرعاية الصحية بنسبة 2.56%، 0.86%، على التوالي.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 5.94%، ثم سهم "البحري" بنسبة 3.54%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 3.34%، وتراجع 159 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.95%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 9.13%، فيما تصدر سهم "أمريكانا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1853.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 254.7 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 41.35% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.9%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 3.8% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.28% وهبط سهم بنك السلام بنسبة 2.04%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 4.41% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، وبنك البحرين والكويت بنسبة 1.96%، 0.41%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.71% خاسرًا 81.72 نقطة ليغلق عند مستوى 11367.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.3 مليون سهم بقيمة 442.5 مليون ريال عبر تنفيذ 17152 صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفعت 6 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.39%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية، والصناعات بنسبة 0.35%، 0.22%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% خاسرًا 44.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7411.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% خاسرًا 57.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8252.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسرًا 11.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5676.67 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 15.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5837.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 143 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7714 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.19%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية بنسبة 0.52%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والعقار بنسبة 0.26%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا، والمواد الأساسية بنسبة 2%، 0.21%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.953% خاسرًا 97.38 نقطة ليغلق عند مستوى 10118.46 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.555 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 508.7 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.32%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.14%، ثم قطاعي الاتصالات، والصناعات بنسبة 1.84%، 1.8%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.44%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 14.84%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 14.29%، وتراجع 41 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.81%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 9.6%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.47%، فيما تصدر سهم "شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي أل سي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 872.2 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.23% خاسرًا 7.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3317.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 294.8 مليون سهم محققة ما قيمته 376.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 6507 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.93%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.44%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وزادت 10 أسهم على رأسها شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.38%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها مجموعة تيكوم بنسبة 4.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.4 مليون ورقة بقيمة 51.1 مليون درهم.