شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 944.841 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 14723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2518 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6057 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4041 نقطة.