شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لمتحف الحضارة يشارك بإحدى فعاليات الترويج للسياحة المصرية فى كوبنهاجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في الفعالية التي نظمتها السفارة المصرية في كوبنهاجن بمقر السفارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشركة مصر للطيران في كوبنهاجن حول السياحة المصرية.

وأوضح أحمد غنيم أن هذه الفعالية جاءت احتفالا بإنطلاق الرحلة الخامسة لمصر للطيران والجهود التى تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها، والفعاليات السياحية والثقافية و الأثرية التي شهدتها مصر مؤخرا منها موكب المومياوات الملكية وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، واستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى انطلاق الرحلة الخامسة للشركة الوطنية "مصر للطيران" إلى كوبنهاجن منذ أيام.

وعلى هامش الفعالية ألقي الدكتور أحمد غنيم محاضرة استعرض خلالها تاريخ إنشاء المتحف وافتتاحه في إبريل 2021، ليصبح أحد أهم متاحف العالم، وما يضمه من مقتنيات أثرية حيث يضم نحو 50 ألف قطعة أثرية متميزة تروي تاريخ الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث و 22 مومياء ملكية لأعظم ملوك مصر، والتي شهد العالم أجمع عملية نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، لتعرض بقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية وفقا لأحدث تقنيات العرض المتحفي، بالإضافة إلى قاعة النسيج المصري والتي تم افتتاحها في إبريل الماضي، كما ألقي الضوء على ما يضمه المتحف من معامل ترميم وحفظ الآثار في مصر والتي تم تجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة والأدوات والمواد العلمية التي تعمل وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، مشيرًا إلى حرص المتحف على تفعيل دوره كصرح ثقافي وتعليمي وحضاري من خلال استضافة العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والورش التعليمية التي يتم تنظمها بالمتحف على مدار العام، لافتا إلى إنجازات المتحف للتحول الأخضر على أرض الواقع ليصبح صرحا صديقا للبيئة.

فيما ألقت الدكتورة لويز ألكاير عالمة الآثار الدنماركية محاضرة تضمنت عرضا تقديميا عن الملك توت عنخ آمون، كما تم كذلك توزيع مأكولات مصرية ومواد دعائية للحضور للتعريف بالمقاصد السياحية والمعالم الأثرية المصرية.

وقد ألقى السفير كريم شريف سفير مصر في كوبنهاجن كلمة أمام الحضور أشار خلالها إلى النجاح الذي حققته مصر في استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ COP27 والذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

كما دعي المدير الإقليمي للشركة الوطنية لمصر للطيران شركات السياحة الدنماركية بدعم السياحة الشتوية لمصر والاستفادة من تشغيل الرحلة الخامسة للشركة والتي بدأت اعتباراً من يوم 8/12/2022.

حضر الفعالية لفيف من السفراء العرب والأفارقة ورؤساء وممثلي 70 شركة ووكالة سياحة وطيران دنماركية.