شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للسيارات خلال نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحتلت وحدة مرور فيصل المركز الأول للوحدات الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 814 مركبة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام بعدد 588 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر بعدد 584 مركبة ثم وحدة مرور الأميرية بعدد 539 سيارة ثم وحدة الحوامدية بـ531 سيرة، أما منفذ مرور السلوم فسجل 4046 سيارة ومنفذ مرور ميناء سفاجا فسجل 929 سيارة ومنفذ مرور قسطل بعدد 487 سيارة.

وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022 حيث إحتلت وحدة مرور مدينة نصر المركز الأول للوحدات الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 694 سيارة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام بـ 683 سيارة ثم وحدة مرور الأميرية بـ677 سيارة ثم وحدة مرور 6 أكتوبر بـ628 سيارة ثم وحدة القطامية بـ 612 سيارة، أما منفذ مرور السلوم بـ 5329 سيارة ومنفذ مرور ميناء سفاجا بـ 1210 سيارة ومنفذ مرور طابا 924 سيارة.

أما شهر سبتمبر 2022 فقد إحتلت وحدة مرور فيصل المركز الأول لتكون الوحدة الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 977 ثم وحدة مرور حدائق الأهرام بـ 859 سيارة، وحدة مرور مدينة نصر بـ808 سيارة، ثم وحدة مرور الحوامدية بـ 768 سيارة ثم وحدة الاميرية بـ743 سيارة، أما منفذ مرور السلوم فرخص 5080 سيارة، منفذ مرور طابا رخص 692 مركبة، ومنفذ مرور ميناء نوبيع رخص561 سيارة.