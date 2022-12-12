شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 12-12-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 12-12-2022، أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية بالبنوك فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 6.53 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى6.53 جنيه للشراء.

6.55 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى6.53 جنيه للشراء.

6.54 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية6.51 جنيه للشراء.

6.56 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib6.53 جنيه للشراء.

6.56 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر6.53 جنيه للشراء.

6.54 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة6.38 جنيه للشراء.

6.55 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس6.50 جنيه للشراء.

6.56 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى6.54 جنيه للشراء.

6.55 جنيه للبيع.