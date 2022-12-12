شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات لتسريع إنتاج واستخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك" أن هناك بعض التوصيات التي يجب على الدول تبنيها لتسريع إنتاج واستخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وأخذ زمام المبادرة في تحول الطاقة، وذلك وفقا لتقرير "مراجعة قطاع الهيدروجين العالمي 2022" ، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ومن أهمها:

1- الانتقال إلى مرحلة تنفيذ السياسات وضع أهداف وسياسات طويلة الأجل لإنشاء رؤية لدور الهيدروجين في إطار سياسة الطاقة الشامل، لتزويد الأطراف الفاعلة (stakeholders) باليقين بأنه سيكون هناك سوق مستقبلية للهيدروجين.

2- رفع الطموح لإنشاء الطلب في التطبيقات الرئيسية : الحاجة إلى وضع سياسات لإنشاء الطلب على الهيدروجين منخفض الانبعاثات، كأداة رئيسية لتحفيز اعتماده كناقل للطاقة النظيفة مع تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في سوق الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

3- تحديد فرص البنية التحتية للهيدروجين والتأكد من أن الإجراءات قصيرة الأجل تتماشى مع الخطط طويلة الأجل: يجب النظر في فرص تسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين سواء من حيث الأصول الجديدة أو إعادة استخدام البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي (بما في ذلك إعادة توظيف محطات الغاز الطبيعي المسال).

4- تكثيف التعاون الدولي لتجارة الهيدروجين سيعتمد تطوير سوق عالمي للهيدروجين منخفض الانبعاثات بشدة على التعاون الدولي الفعال في عدة مجالات تتضمن وضع معيار لكثافة انبعاثات إنتاج الهيدروجين ونقله، وإنشاء أطر تنظيمية، وتحديد معايير ولوائح قابلة للتطبيق وتخفيف الحواجز التجارية وضمان التشغيل البيني وتجنب تجزئة السوق، والعمل على تعزيز التعاون في البحث والتطوير والابتكار وتبادل المعرفة التي تعتبر ضرورية لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية لتقنيات الهيدروجين.

5- إزالة الحواجز التنظيمية : ضرورة وجود إطار تنظيمي واضح ومتوازن ذي طبيعة ديناميكية لمراقبة سوق الهيدروجين حيث تحتاج الأطراف الفاعلة في السوق إلى قواعد واضحة، ولكن تطبيق مبادئ تنظيمية صارمة في سوق ناشئة يمكن أن يثبط الاستثمارات، وعلى جانب آخر، يمكن أن يساعد تسهيل العمليات التنظيمية، مثل التراخيص والتصاريح في تقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.