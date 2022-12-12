شكرا لقرائتكم خبر عن 133.5 ألف جرار زراعى فى مصر عام 2021.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ولخصت النشرة السنوية أهم المؤشرات بالانفو جراف وفقا لما يلي :

- عدد الجرارات الزراعية 133.5 ألف جرار عام 2021 مقابل 135.1 ألف جرار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.2٪.

- بلغ إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى 1017.9 ألف ماكينـة عام 2021 مقابل 1038.5ألف ماكينة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.0٪.

- بلغت عدد ماكينات الرى النقالى 760.8 ألف ماكينة بنسبة 74.7٪، بينما عدد ماكينات الرى الثابتة 257.1 ألف ماكينة بنسبة 25.3٪ من إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى.

- بلغ إجمالي عدد ماكينات الدراس 74.3 ألف ماكينة عام 2021 مقابل 73.6 ألف ماكينة عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.0٪ حيث بلغـت عـدد ماكينات الـدراس بالقطاع الخاص 72.0 ألف ماكينة بنسبة 96.9٪.

- عدد ماكينات الـدراس بالقطاع العام والحكومى فبلغت 2.3 ألف ماكينة بنسبة 3.1٪ من إجمالي عدد ماكينات الدرس.

- بلغ إجمالي عدد الآلات والمعدات الزراعية الأخرى 314.7 ألف آلة عام 2021 مقابل 299.0 ألف آلة عام 2019 بنسـبة زيادة قدرها 5.3٪.