شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: أوبك بلس تعمل بمنظور اقتصادي بحت ويهمنا الحد من تقلبات السوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن «أوبك بلس» تعمل في إطار اقتصادي بحت، ولا تدخل في الجوانب السياسية ولا التحالفات، حيث تعمل بمنظور السوق والجانب الاقتصادي.

وقال خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2023، إننا نسعى في أوبك بلس إلى أن نكون منظمين للأسواق، ويهمنا الحد من التقلبات.

وأضاف أن خير دليل على ذلك ما قامت به المجموعة في اجتماع 5 أكتوبر، والإجراءات التي بدأت في أغسطس 2022، مبينا أن المجهود الجماعي لأوبك بلس حقق معجزة خلال 2020.

وذكر أنه أكد سابقا أن المنظومة في «أوبك بلس» ستعمل وفق منظورها الاقتصادي فقط، وما قامت به وما ستقوم به في عملية استقرار الأسواق أخذ في الاعتبار المعطيات الآنية وما هو متصور من المنظومة.

وأفاد بأنه مع كل الضغوط التي شهدتها المنظمة خلال الربع الماضي، فإنها لن تغير في توجهاتها وطريقة أدائها وعملها وحرصها المستقبلي على المحافظة على السوق في المقام الأول والأخير.

وأضاف «تمكنا في أوبك بلس من التعامل والتعايش مع المتغيرات»، مؤكدا على تعزيز الثقة بين الدول. وأشار إلى أن التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات أوبك بلس.

وقال وزير الطاقة إنه يصر على مشاركة كل أعضاء تحالف أوبك بلس في صنع القرار، مضيفا أن التطورات العالمية الأخيرة أثبتت أن المجموعة اتخذت القرار الصحيح، مبينا أن العمل الجماعي يتطلب اتفاقا، وبالتالي فإنه يصر على أن يكون كل عضو في أوبك بلس سواء كان منتجا كبيرا أو صغيرا جزءا من صنع القرار.

أبرز ما قاله وزير الطاقة

