شكرا لقرائتكم خبر توفير 300 ألف وحدة سكنية نصفها بالرياض لتلائم النمو السكاني المتوقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن المستهدف خلال العام المقبل زيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم بنسبة 1%، مبينا أن نسب تملك السعوديين لمساكنهم تسير حسب المخطط لها، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي استفادت من برنامج الإسكان بلغ 1.4 مليون أسرة.

وأفاد الوزير أن الوزارة تستهدف توفير 300 ألف وحدة سكنية، 50% منها في مدينة الرياض لتتلاءم مع النمو السكاني المتوقع في المدينة.

وأوضح الحقيل في جلسة حوارية بملتقى الميزانية 2023 بعنوان «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، أن العنوان الأمثل لعام 2022 هو «الاستمرارية في الإنجاز» من حيث توفير المشاريع التنموية والسكنية، والاستمرارية في توفير الخدمات البلدية وتطويرها، والاستمرارية في تطوير الحلول الرقمية التي تسهل على المجتمع الحصول على الخدمة بكل يسر وفق أعلى معايير الجودة.

أبرز ما قاله الحقيل:

