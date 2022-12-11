توفير 300 ألف وحدة سكنية نصفها بالرياض لتلائم النمو السكاني المتوقع

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وأفاد الوزير أن الوزارة تستهدف توفير 300 ألف وحدة سكنية، 50% منها في مدينة الرياض لتتلاءم مع النمو السكاني المتوقع في المدينة.وأوضح الحقيل في جلسة حوارية بملتقى الميزانية 2023 بعنوان «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، أن العنوان الأمثل لعام 2022 هو «الاستمرارية في الإنجاز» من حيث توفير المشاريع التنموية والسكنية، والاستمرارية في توفير الخدمات البلدية وتطويرها، والاستمرارية في تطوير الحلول الرقمية التي تسهل على المجتمع الحصول على الخدمة بكل يسر وفق أعلى معايير الجودة.
أبرز ما قاله الحقيل:
- نستهدف توفير 300 ألف وحدة سكنية، 50% منها في مدينة الرياض لتتلاءم مع النمو السكاني المتوقع في المدينة.
- تجاوز عدد المواطنين والمقيمين المستخدمين لمنصة «سكني» أكثر من 3.4 ملايين مستخدم.
- مستخدمو منصة «بلدي» أكثر من 3.2 ملايين، مما أسهم في تسهيل الإجراءات والخدمات.
- لدينا ثلاثة مؤشرات نعمل عليها، وهي تجويد الخدمات، وتحسين المشهد الحضري، وتنويع المنتجات السكنية.
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