«وصفتي» تقدم الخدمة لـ2000 مستشفى ومركز صحي

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو، في جلسة حوارية بملتقى الميزانية 2023 بعنوان «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، أن الشركة أنشئت بهدف تحسين الخدمات الصحية الحكومية، والحاجة لتنظيم وتطوير قطاع الإمداد الطبي في المملكة، وتحسين توافرية البنود الطبية بما يضمن رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المحتوى المحلي في المنتجات الطبية وتوطين الصناعات الدوائية، وتوفير المنتج والمكان والوقت والسعر المناسب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبان الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو فهد الشبل، أن خدمة «وصفتي» مكنت من تقديم الخدمة لأكثر من 2000 مستشفى ومركز صحي مشترك، خلال 3,446 صيدلية في القطاع الخاص. كما بلغ عدد الوصفات منذ إطلاق الخدمة أكثر من 47 مليون وصفة طبية، موزعة على 172 مدينة ومحافظة حول المملكة، مما أسهم في تعزيز جودة حياة المواطن وتحسين الخدمات الصحية الحكومية، خلال سهولة الوصول للدواء من أقرب صيدلية لتوفير الوقت والجهد، وتمكين القطاع الخاص خلال التعاقد مع الصيدليات المجتمعية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو، في جلسة حوارية بملتقى الميزانية 2023 بعنوان «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، أن الشركة أنشئت بهدف تحسين الخدمات الصحية الحكومية، والحاجة لتنظيم وتطوير قطاع الإمداد الطبي في المملكة، وتحسين توافرية البنود الطبية بما يضمن رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المحتوى المحلي في المنتجات الطبية وتوطين الصناعات الدوائية، وتوفير المنتج والمكان والوقت والسعر المناسب.

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