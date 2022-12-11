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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد عام 2022 نقلة نوعية وتاريخية في تأسيس عملية التحول الصحي، وخاصة بعد صدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات عن طريق التجمعات وتأسيس مركز التأمين الوطني لتمويل تلك الخدمات وفصل المنظم عن مقدم الخدمة عن الممول.

وقال وزير الصحة فهد الجلاجل في جلسة حوارية بملتقى الميزانية 2023، بعنوان «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، «إن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بتأسيس العمل للتحول الصحي وذلك بصدور الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات وتأسيس مركز التأمين الوطني لتمويل تلك الخدمات، كذلك تدشين 88 منشأة صحية في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن فصل المنظم عن مقدم الخدمة يسهم في تحقيق فعالية وكفاءة أعلى وتلبية احتياج المواطنين بشكل أكبر».

أبرز ما جاء في كلمة الوزير: