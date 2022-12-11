2022 نقلة نوعية وتاريخية في تأسيس عملية التحول الصحي

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وقال وزير الصحة فهد الجلاجل في جلسة حوارية بملتقى الميزانية 2023، بعنوان «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، «إن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بتأسيس العمل للتحول الصحي وذلك بصدور الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات وتأسيس مركز التأمين الوطني لتمويل تلك الخدمات، كذلك تدشين 88 منشأة صحية في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن فصل المنظم عن مقدم الخدمة يسهم في تحقيق فعالية وكفاءة أعلى وتلبية احتياج المواطنين بشكل أكبر».أبرز ما جاء في كلمة الوزير:
- تشغيل 88 منشأة صحية في مختلف المناطق خلال عام 2022.
- - زيادة تغطية الأمراض الوراثية التي تفحص عند الولادة لتصل لـ21 مرضا.
- ارتفاع نسبة الاكتشاف المبكر لحالات السرطان من 40% إلى 70% مما يساعد في زيادة فرص الشفاء والتخفيف من معاناة العلاج.
- ارتفاع مستوى وعي المجتمع بأهمية الفحوصات الوقائية.
- جذب المصنعين بهدف توطين بعض الصناعات الدوائية ومن أهمها توطين صناعة أدوية الأنسولين.
- استحدثنا لعام 2023 مسارا جديدا لرعاية مرضى الجلطات الدماغية.
- إنقاذ 5000 مريض بمختلف المناطق بخدمة طبية سريعة.
- مستشفى صحة الافتراضي يعتبـر تحولا من الرعاية الصحية التقليدية إلى الافتراضية.
- قدمنا خدمات العناية المركزة عبر مستشفى صحة الافتراضي عبر توفير أفضل الأطباء في التخصصات الدقيقة.
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