شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شعبة الذهب: تطور صناعة المشغولات المصرية يساعد على التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هاني سعد، عضو شعبة الذهب بتنظيم النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام فرصة، مؤكدًا أنها فرصة للتعرف على ما توصلت إليه صناعة الذهب المصرية من تطور كبير يضاهي الصناعة العالمية بل يتفوق على بعض الدول.

وأكد في تصريحات خاصة أن الاستجابة لمطالب الصناع والغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم ويصب في صالح الصناعة الوطنية ويدعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية في ظل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلي العمل على دعم تصدير المشغول وليس خام الذهب.

وأوضح أن إعلاء البراند المصري في الخارج والمنافسة في الأسواق الدولية بعد التطور الرهيب في صناعة المشغولات بالسوق المصري يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة تصديرية من المشغول الذهبي المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه يجب أن نشكر الحكومة ممثلة في وزارة التموين على الاستماع لمطالب الصناع المصريين والعمل على إزالة العقبات أمام تصدير المشغولات الذهبية واهمها إزالة رسوم التثمين المقررة 0.5% والتي وعد وزير التموين بالغاؤها، مشيرا إلي أن الإلغاء سيدر عوائد دولارية كبيرة خلال الفترة المقبلة لأن تصدير الخام أمر غير صحي ونحن بحاجة إلي تصدير منتج يحمل شعار صنع في مصر، ولفت إلي أن هذه خطوة إلغاء رسوم تثمين تصدير المشغولات تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب.