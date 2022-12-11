عودة للانخفاض.. سعر الذهب في مصر بمنتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الأحد، حيث هبط الجرام 30 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بما كان عليه في بداية التعاملات.

ومع بداية تعاملات اليوم، قفز سعر جرام الذهب 30 جنيهاً، مقارنة بمستواه مساء أمس السبت، ليعاود الهبوط بنفس القيمة مرة أخرى بعد ذلك.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1100 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1414 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1886 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وعالمياً، سجل سعر الذهب في ختام تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1797 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.46%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.