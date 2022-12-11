شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع باستثناء صعود مؤشرات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشرات بورصة الكويت.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.06% خاسرًا 108.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10138.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.42% خاسرًا 232.17 نقطة ليغلق عند مستوى 18534.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.49%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.94%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%، 2.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي المرافق العامة، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.92%، 0.54%، على التوالي.

وقفز 27 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 6.32، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 4.39%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 2.30%، وتراجع 183 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.98%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.86%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 285.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1854.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 271.4 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 4.61% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 2.63%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.92%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، وصعد سهم بنك السلام بنسبة 1.03%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.35% خاسرًا 39.90 نقطة ليغلق عند مستوى 11449.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.7 مليون سهم بقيمة 289.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8050 صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.69%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.17%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 6.13 نقطة ليغلق عند مستوى 7456.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسرًا 9.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8310.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% رابحًا 51.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5688.43 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.65% رابحًا 94.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5852.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 136.5 مليون سهم بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6601 صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والعقار، والصناعة، والخدمات المالية، والطاقة، والتأمين بنسبة 5.66%، 0.61%، 0.47%، 0.23%، 0.19%، 0.15%، على التوالي.