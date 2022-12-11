شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 15ألف نقطة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 15018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 2551 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 17947 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 6144 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3558 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، الملتقى العربي للاستثمارات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إليكتريك، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 2.1 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.03% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 50 ألف سهم، بنسبة 0.002% من أسهم رأسمال الشركة، شراء الثالثة 1.6 مليون سهم، شراء الخامسة 313.3 ألف سهم من أسهم الخزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.25% من رأس المال.

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بيع المساهم حسام محمد زكي إبراهيم عدد 22 مليون سهم بسعر 2.46 جنيه بقيمة إجمالية 54.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.77% إلى 5.68%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وتعليم لخدمات الإدارة، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كيلوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، 578.5 أف سهم، 63.1 ألف سهم، 8482 سهم، 200 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 25 ألف سهم، 65 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا 47 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 8631 سهم، 22 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، 1.4 مليون سهم، 44.1 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ودايس للملابس الجاهزة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية مليون سهم، 5.6 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 22 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر قالت شركة جي بي أوتو، إنها قامت بالتنفيذ النهائي لاتفاقية بيع نسبة 7.5% في حصتها غير المباشر في شركة MNT INVESTMENT BV، بقيمة إجمالية 60 مليون دولار، وفقًا لذلك تصبح نسبة ملكية شركة جي بي أوتو غير المباشرة شركة MNT INVESTMENT BV بعد تنفيذ صفقة البيع 49.5%.