تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.60 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.56 جنيه للشراء، و24.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.60 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.