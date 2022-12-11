زيادة 30 جنيهًا.. الذهب يعود للارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام 30 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1120 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1440 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1680 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1920 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 13440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وعالمياً، سجل سعر الذهب في ختام تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1797 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.46%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.