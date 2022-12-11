شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 3 موانئ بحرية يتم تصدير الفوسفات والمادة الخام منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، واحدة من أهم مصادر توفير العملة الصعبة لوزارة قطاع الأعمال العام من خلال صادرات الفوسفات وبعض الخامات الأخرى التي يتم تصديرها عبر 3 موانئ تعرف عليها .

1 -

ميناء الحمراوين، يقع هذا الميناء على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة بـ 80 كم

مواصفات رصيف الشحن:

الطول: 167 م

العمق: 14 م

المسحوب: 32 قدم

الإرتفاع من سطح الماء الى جهاز التحميل: 45 قدم

معدل الشحن: الميناء يمكنه استقبال سفن حنى 40,000 طن و ذلك بمعدل شحن 4500 طن / يوم

2 -

ميناء سفاجا ، يقع هذا الميناء على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة بحوالى 120 كم

مواصفات رصيف الشحن:

الطول: 255 م

العمق: 16 م

معدل الشحن: الميناء يمكنه استقبال سفن حتى 60,000 طن و ذلك بمعدل شحن 12000 طن / يوم

3 -

ميناء أبو غصون ، يقع هذا الميناء على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة مرسى علم بحوالى 80 كم بين خط طول 42.37 11 35

مواصفات رصيف الشحن:

الطول: 155 م

عرض : 50 م

العمق: 9.75 م

ارتفاع : 1.5 م

معدل الشحن: الميناء يمكنه استقبال سفن حتى 10000 طن و ذلك بمعدل شحن 2000 طن / يوم