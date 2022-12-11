شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الطاقات الإنتاجية لمصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مصنع مصر للألومنيوم الواقع فى نجع حمادي، على بعد 100 كيلو متر شمالا من الأقصر واحدا من أهم المصانع فى الشرق الأوسط ، ومن أهم مصادر العملة الصعبة لوزارة قطاع الأعمال العام ،وهو من المصانع المرشحة لطرح نسبة كبيرة جديدة فى البورصة الفترة المقبلة أو دخول مستثمر استراتيجى لشراء حصة من المصنع لا سيما مع تغيير مجلس إدارة الشركة والدفع بقيادات جديدة .

وقد أخذت عدة عوامل فى الاعتبار عند اختيار نجع حمادى كموقع لمجمع مصر للألومنيوم، أحدها القرب من السد العالى وإلى محطة نجع حمادى الكهربائية 326 كم من أسوان، وسهولة الوصول إلى ميناء سفاجا، 210 كم ،والعامل الثالث الهام هو توافر العمالة الماهرة وشبه الماهرة فى المنطقة .

بالإضافة إلى ما سبق، كان هناك اعتبار اجتماعي: محاولة رفع مستوى المعيشة فى هذا الجزء من مصر العليا وتم اختيار موقع نجع حمادى فى عام 1969، وتم بدء الانتاج فى أكتوبر1975، ووصلت إلى 5 خطوط فى يوليو 1983.

و تشغيل الخط السادس فى أكتوبر 1997 ،فيما تجرى دراسات لتدشين الخط السابع حاليا.

أهداف الشركة

- استغلال جزء من الطاقة الكهربية المولدة مائيا من السد العالي بصورة منتظمة وعلى نحو اقتصادى .

- استغلال الايدى العاملة المتوفرة وتحويلها الى عمالة صناعية ماهرة وتحقيق عائد اقتصادى واجتماعى يسهم فى دفع عجلة التنمية .

- تحرير الصناعية المحلية من استيراد معدن الالومنيوم كخامة رئيسية .

- زيادة حجم الصادرات والحد من الواردات .

- توفير النقد الاجنبى اللازم لاستيراد معدن الالومنيوم واستثمارة فى مجالات اخرى . تنتج شركة مصر للالومنيوم معدن منصهرا حوالي 300،000 إلى 320،000 طن سنويا

الورش الانتاجية

تقوم الادارة العامة للورش الانتاجية بانتاج انواع مختلفة من قطع الغيار لقطاعات الشركة المختلفة وكذلك لجهات خارجية وذلك باستخدام احدث الاساليب التكنولوجية كما تمتلك الادارة مجموعة من ماكينات التحكم الرقمى ( CNC )

بعض منتجات الورش

1- درافيل الزهر المرن

2- مسبوكات مختلفة من الزهر الرمادى والزهر المرن والنحاس والالومنيوم

3- درافيل انتاج سلك الالومنيوم قطر 9 و 9.5 مم

4- انواع مختلفة من الكابلنج

5- التروس بانواعها واعمدة المراود

6- منتجات من قطع الغيار المختلفة

7- الاتزان الدينامكى وقياس الاهتزازات وضبط المحاور للمعدات والاجزاء الدوارة حتى قطر 2 متر و وزن 10 طن

8- اصلاح المحركات الكهربية حتى 1 ميجا وات و لف المحركات الكهربية حتى 300 كيلو وات واصلاح ملفات الحث والعدد الكهربية .