عودة للانخفاض.. أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر بنحو 30 جنيها للجرام، في بداية التعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه مساء أمس الجمعة.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1120 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1440 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1680 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1920 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدً عطلة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وعالميا، ارتفع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية أمس الجمعة، إلى نحو 1797 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.45%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.