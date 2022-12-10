شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل 1700 جنيه لعيار 21 فى تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار ملحوظ عند 1700 جنيه للجرام مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة، وتشهد الأسواق اضطرابات في عملية تسعير الذهب الأمر الذي دفع بعض تطبيقات تحديد أسعار الذهب لوقف تسعير المعدن، وكذلك كبار الشركات المنتجة وقف عمليات البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1457 جنيها.

عيار 21 سجل 1700 جنيه.

عيار 24 سجل 1947 جنيها.

عيار 14 سجل 1136 جنيها.

الجنيه الذهب 13600 جنيه.

سجلت أسعار الذهب أعلى سعر تسوية في نحو أسبوع التاسع من ديسمبر كانون الأول، بعدما كشفت البيانات الاقتصادية أن مؤشر أسعار المنتجين في أميركا سجل مستويات أعلى قليلاً من التوقعات.وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 9.20 دولار إلى 1810.70 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.1%.

وكشفت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في أميركا بنحو 0.3% في نوفمبر على أساس شهري بما يتجاوز توقعات المحللين عند 0.2%.وتتجه الأنظار في الأسبوع المقبل نحو اجتماع الاحتياطي الفدرالي، وسط توقعات بأن يخفف البنك وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

وتصل نسبة توقعات المشاركون في السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الفدرالي الأميركي في 13 و14 ديسمبر كانون الأول إلى 93% في الوقت الحالي.