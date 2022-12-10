تعرف على سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت.

وكان متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري قد وصل إلى 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

ونشرت جريدة "المال" سعر صرف الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.58 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات مقابل الجنيه المصري: 24.59 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك اتش اس بى سى مصر: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.