شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى المزارع تسجل 41 جنيها وللمستهلك 45 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار الدواجن بالمزارع في تعاملات اليوم السبت، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 41 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 45 إلى 47 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 41 جنيهًا، سعر الساسو 55 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 1.75 إلى 2 جنيها وأمهات بيضاء 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 2.75 إلى 3 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.