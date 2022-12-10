شكرا لقرائتكم خبر عن "غاز مصر" ترد على "المركزى للمحاسبات" عن أراضى الشركة غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- بخصوص أراضى الشركة البالغ قيمتها نحو 8.484 مليون جنيه غير المستغلة، ردت الشركة أن أرض الصالحية تم إجراء الممارسة المطلوبة لتنفيذ أعمال إنشاء المقر الإداري لخدمة عملاء لمدينة الصالحية الجديدة على المقاولين المعتمدين لدى الشركة وجارى التجهيز لبدء الأعمال خلال الشهر الجاري، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال شهر يونيو عام 2023.

وبالنسبة لأراض الشروق، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للبدروم والدور الأرضي للمقر الإداري وتم استخراج الرخصة الخاصة بالدور الأول والثاني علوي بتاريخ 25 سبتمبر عام 2022، وجاري إعداد المقايسة التفصيلية للأعمال لطرحها على المقاولين لبدء تنفيذ الأعمال والمتوقع خلال الربع الأول من العام القادم 2023.

أما أرض حلوان، فأنه يتم استغلالها في استقبال ومتابعة طلبات العملاء من خلال عدد 2 گرفان - تشوين السقالات والمعدات - ورشة للتحويلات - مخزن للخامات والمواسير والعدادات - جراج السيارات الشركة)، وأرض العامرية (1) و(2)، ارى إنشاء محطة تخفيض الضغط للأرضين لتدعيم شبكة الغاز الطبيعي لعملاء المنازل وكذلك توصيل الغاز للمصانع بمنطقة العامرية.

2- بخصوص معدل الاهلاك للمباني المقامة على أراضي غير مملوكة للشركة، أكدت أنه تم الدراسة ولم تسفر عن أي فروق في معدلات الإهلاك.

3- وبخصوص الانتهاء من مشروع نظام ERP، أوضحت أن المشروع يتم على مراحل متتالية وتم الانتهاء من تشغيل بعض الإدارات والمناطق وجارى تشغيل الباقي بالتوالي، وسوف يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام 2023.

4- وبخصوص الاستثمارات في شركة جورج فيشر كورس والمصرية للإيثانول الحيوي، قالت إنها شركات تحت الإنشاء وسوف يتم التشغيل خلال عام 2023، ومتوقع أن تدر عائد مستقبلي مقبول.

5- وبخصوص دراسة الاضمحلال للمخزون، ترى الإدارة كفاية رصيد الإضمحلال خلال الفترة وسيراعى تدعيم المخصص في ضوء الدراسة النهائية إذا تطلب الأمر في نهاية العام.

6- بخصوص الخسائر الائتمانية المتوقعة لكافة أرصدة العملاء والارصدة المدينة والمدينون، قالت إنه تم مراعاة وجود أرصدة متوقفة بنسب عند إعداد الدراسة وسيراعى ذلك عند إعداد الدراسة في نهاية العام.

7- بخصوص أعمال تحت التسليم، قالت إنه جارى التنسيق مع الجهات المسندة للأعمال لاستكمال استلام الأعمال وعمل محاضر وإعداد مستخلصات.