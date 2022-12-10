شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للبورصة: شركة إى فى جى هيرميس نفذت تداولات بـ120 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 120.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 85.1%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 2.3%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 1.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة عربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 1.3%، وفى المركز الخامس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.53 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.1%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.51 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.1%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه بنسبة 1%، وحل فى المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 965.1 مليون جنيه بنسبة 0.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 922.3 مليون جنيه، 856.8 مليون جنيه، بنسبة 0.6%، 0.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 14838.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 8.40% ليغلق عند مستوى 17713.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3563.62 نقطة.