شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملاحظات للمركزى للمحاسبات على قوائم "العربية للأدوية".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 109 مليون جنيه، تبين وجود مخالفات شابت بعض عقود المشروعات وكذا قصور في تنفيذ أعمال بعضها وعدم الانتهاء منها مما له الأثر على ضياع الفرصة البديلة وأموال الشركة، وكذا تكبد الشركة لزيادة في فروق أسعار العملة نظرًا لزيادة الأسعار بناءً على طلب المقاولين وطول فترات تنفيذ المشروع، وكذا زيادة نسبة الإشراف على المشروعات.

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، باتخاذ اللازم والعمل على سرعة تنفيذ المشروعات والانتهاء منها مع ضرورة إلزام المقاولين على تنفيذ بنود العقود المبرمة حفاظًا على حقوق وأموال الشركة في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار مع العمل على رد المبالغ المنصرفة للاستشاري بدون وجه حق، وضرورة تقنين الخدمات المقدمة من الشركة لفتح الاعتمادات للمقاولين بما يعود بالمنفعة على الشركة.

2- تضمنت مبيعات الفترة قيم بعض فواتير تصدير لم يتم تسليمها للعملاء حتى 30 سبتمبر عام 2022 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 4.195 مليون جنيه بالمخالفة للفقرة رقم (31) من معيار المحاسبة المصري رقم (48)، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بحصر كافة الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.

3- تضمن حساب المبيعات قيم دفعات محصلة مقدمًا من العملاء لبعض الفواتير لم يتم تسليم مشمول هذه الفواتير للعملاء بلغ ما أمكن حصره منها نحو 195 ألف جنيه (العميل/روبينا ميديكال فلسطين) بالمخالفة للفقرة (16) من معيار المحاسبة المصري، وأوصى الجهاز بضرورة حصر كل الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.

4- بلغت قيمة إيرادات تشغيل للغير من واقع قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 1.223 مليون جنيه، تبين وجود 950 ألف جنيه قيمة فاتورة تصنيع لشركة النيل للأدوية تمت خلال أكتوبر الماضي، بالخالفة لمعيار رقم (48)، ونحو 273 ألف جنيه قيمة قيد يومية تم خارج الدفاتر في 30 سبتمبر عام 2022 يمثل قيمة تقديرية لإيراد تشغيل للغير (شركة النيل) بالمخالفة لنفس المعيار، وأكد المركزي للمحاسبات على ضرورة إجراء التسويات اللازمة في ضوء أحكام معيار المحاسبة المصري المشار إليه.

5- تم تحميل مصروفات وتعويضات وغرامات الفترة بقيم تقديرية بلغت نحو 8.7 مليون جنيه بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) بشأن القوائم الدورية ومنها نحو 1.16 مليون جنيه يمثل نصيب الفترة المقدر صرفه كمكافأة لأشهر (الميزانية ورمضان المعظم وعيد الفطر للعام 2022/2023، ونحو 225 ألف جنيه، وأوصى الجهاز، باتخاذ اللازم ودراسة ما سبق نحو الالتزام بالمعايير المشار إليها.