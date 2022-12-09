شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استئناف برنامج الطروحات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت البورصة المصرية، على القيد المؤقت لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا لحين استكمال أوراقها، لتصبح أول شركة حكومية يتم قيدها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وإشارة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، ويقدم الخليج 365 كل المعلومات عن برنامج الطروحات الحكومية.

بدايةً ما هو برنامج الطروحات الحكومية؟تسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 65%، وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل على توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.





ما هي الشركات الحكومية المزمع طرحها بالبورصة؟تستهدف الحكومة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي خلال الأربع سنوات المقبلة، إضافة إلى طرح 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة بالبورصة.

ما هي أول شركة حكومية يتم قيدها بالبورصة في عام 2022؟وافقت البورصة على قيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتا برأس مال يبلغ 164.11 مليون جنيه (6.7 مليون دولار) موزع على أكثر من 32.8 مليون سهم، وبذلك يكون أمام الشركة مهلة 6 أشهر لاستيفاء متطلبات القيد تمهيدًا للطرح العام الأولي، لتصبح أول شركة حكومية يتم قيدها في البورصة هذا العام.

ما هو نشاط شركة بورسعيد لتداول الحاويات؟بحسب الموقع الرسمي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، فإنه تم إنشاء الشركة في التسعينات من القرن الماضي، ويتركز نشاطها على تداول وتخزين ونقل الحاويات، وتتداول سنويا 900 ألف وحدة مكافئة، كما تمتلك الشركة ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان، وحققت صافي ربح بلغ 749.6 مليون جنيه في العام المالي 2017/2018.





ما الهدف من برنامج الطروحات الحكومية؟تستهدف الحكومة العمل على التفعيل والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية؛ لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ما هي خطة الحكومة لتسريع برنامج الطروحات؟أسس صندوق مصر السيادي، صندوق فرعي لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، أو على مستثمر استراتيجي، وحددت أهداف الصندوق في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد في قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.