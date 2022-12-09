شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 15.4% والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5.2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 4.5%، وصعد قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.3%، 3%، على التوالي، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، وأخيرًا قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 60.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 586.1 مليار جنيه إلى 633 مليار جنيه، بنسبة نمو 8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163.6 مليار جنيه إلى 172.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%.
وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 749.7 مليار جنيه إلى 805.1 مليار جنيه بنسبة نمو 7.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.