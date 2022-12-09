شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وكلاء السياحة الألمان يزور أماكن سياحية بالقاهرة والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع أحد منظمي الرحلات الألمان، وفد من مجموعة من الوكلاء السياحيين ومسئولي التسويق والمبيعات الذين حققوا أعلى نسبة مبيعات في السياحة الوافدة لمصر من السوق الألمانى.

واستغرقت هذه الرحلة 5 أيام وتضمنت زيارات لعدد من الأماكن السياحية والمناطق الأثرية بمدينتي الغردقة والقاهرة، حيث زاروا بالقاهرة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.



وفد وكلاء السياحة أمام المتحف المصري

يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري في الفترة القادمة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية في الأسواق السياحية المختلفة، ومن بينها السوق الألماني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة لمصر.

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن هذه الاستضافة تعد فرصة جيدة لتعريف المشاركين بها بالمقصد السياحى المصرى والتطورات التى طرأت عليه فى الأونة الأخيرة وتسليط الضوء على مقوماته السياحية والأثرية التي يتميز بها والتى من الممكن إبرازها والتركيز عليها خلال عمليات الترويج والتسويق التي يقومون بها للمقصد السياحي المصري بالسوق الألماني.



وفد وكلاء السياحة الألمان

وقام محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة بلقاء الوفد بمدينة الغردقة والترحيب بهم، مستعرضاً آخر التطورات والمستجدات التي شهدها المقصد السياحي المصري خلال الفترة الأخيرة وخاصة لتطوير البنية التحتية السياحية وأبرز المشروعات الجديدة المتعلقة بالسياحة ومنها المدن السياحية الجديدة.